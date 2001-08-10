В этом году выездной сервис ВТБ расширится до 40 населенных пунктов Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года свыше 4 тысяч сахалинцев оформили продукты ВТБ через выездных менеджеров. Сервис доступен уже в 24 населенных пунктах Сахалинской области, где проживает более 80% населения. В нем трудятся 14 сотрудников. К концу года география доставки ВТБ расширится до 40 населенных пунктов, охватив удаленные районы. Число сотрудников вырастет до 23 человек.

«Выездной сервис повышает доступность финансовых услуг в регионе. Наши мобильные менеджеры готовы оформить практически любой из продуктов банка. Особенно важно, что есть возможность доставки Единой карты сахалинца. Встречу можно назначить там, где удобно – дома, в спортзале, торговом центре или на рабочем месте», – прокомментировала управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.

Чаще всего жители Сахалинской области заказывают доставку дебетовых карт и платежных стикеров, подключение программ лояльности, оформление перевода заработной платы и социальных выплат, а также настройку уведомлений и цифровых сервисов. По данным банка, около половины клиентов получают услуги выездного сервиса на территории своего работодателя.

Фото: Эрик Романенко