На соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На аэродроме "Пушистый" прошли всероссийские гонки эндуро, где сотрудники ГИБДД провели масштабную профилактическую работу. В ходе соревнований "No Place to Run 2025" автоинспекторы рассказали участникам и зрителям о важности соблюдения ПДД и правил безопасности при управлении мотоциклами.

Как сообщили ТИА "Острова" в Госавтоинспекции Сахалинской области, особое внимание уделили запрету на эксплуатацию кроссовых мотоциклов на дорогах общего пользования. "Такая техника не имеет регистрации, световых приборов и других обязательных элементов для движения по обычным дорогам", - пояснили инспекторы. Участникам напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима, правил обгона и недопустимости управления транспортом в нетрезвом состоянии.

Отдельный блок профилактической работы посвятили важности защитной экипировки. Сотрудники ГИБДД наглядно показали, как правильно подбирать и использовать мотошлемы, перчатки и защиту для тела. "Качественная экипировка может спасти жизнь при падении", - подчеркнули организаторы. Мероприятие собрало мотоциклистов и зрителей со всего Дальнего Востока и других регионов страны.

Госавтоинспекция Сахалинской области продолжает системную работу по повышению безопасности мотоциклистов. "Соблюдение ПДД и мер предосторожности - это личная ответственность каждого водителя", - заключили в ведомстве.