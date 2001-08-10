На соревнованиях "No Place to Run 2025" сахалинские автоинспекторы напомнили мотоциклистам о ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На аэродроме "Пушистый" прошли всероссийские гонки эндуро, где сотрудники ГИБДД провели масштабную профилактическую работу. В ходе соревнований "No Place to Run 2025" автоинспекторы рассказали участникам и зрителям о важности соблюдения ПДД и правил безопасности при управлении мотоциклами.
Как сообщили ТИА "Острова" в Госавтоинспекции Сахалинской области, особое внимание уделили запрету на эксплуатацию кроссовых мотоциклов на дорогах общего пользования. "Такая техника не имеет регистрации, световых приборов и других обязательных элементов для движения по обычным дорогам", - пояснили инспекторы. Участникам напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима, правил обгона и недопустимости управления транспортом в нетрезвом состоянии.
Отдельный блок профилактической работы посвятили важности защитной экипировки. Сотрудники ГИБДД наглядно показали, как правильно подбирать и использовать мотошлемы, перчатки и защиту для тела. "Качественная экипировка может спасти жизнь при падении", - подчеркнули организаторы. Мероприятие собрало мотоциклистов и зрителей со всего Дальнего Востока и других регионов страны.
Госавтоинспекция Сахалинской области продолжает системную работу по повышению безопасности мотоциклистов. "Соблюдение ПДД и мер предосторожности - это личная ответственность каждого водителя", - заключили в ведомстве.
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