Полетать на воздушном шаре смогут сахалинцы и гости региона на климатическом форуме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках международного форума «Острова устойчивого развития: климатический аспект» 1-2 августа пройдет фестиваль «Воздух». Организаторы подготовили шоу аэростатов, гонку дронов, выставки и гастрономические приключения. Слоганом фестиваля стал: «Дыши. Лети. Вдохновляйся», рассказали ТИА "Острова" в сахалинской правительстве.

Вопрос подготовки к большому событию обсудили на заседании регионального правительства под руководством губернатора Валерия Лимаренко. Фестиваль развернется на новой площадке СахалинЭкспо, которая создана на территории дронопорта Пушистый совместно с Росконгрессом.

Центральным событием «Воздуха» станет шоу аэростатов.

- Гости дронопорта смогут посмотреть на эту красоту как в дневное, так и в вечернее время. Но главное – каждый желающий в рамках действующих слотов сможет подняться на воздушном шаре. Первый подъем аэростатов намечен на 12 часов, а шоу ночного свечения будет проходить с 21 до 22 часов, - рассказал министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.

С 14 до 15 часов будет работать площадка авиамоделирования. Спортсмены представят свои модели летательных аппаратов и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа. Все желающие смогут тоже собрать модели и запустить их в воздух.

1 августа, с 15 до 17 часов, состоится зрелищная гонка дронов – показательные выступления спортсменов сахалинской сборной. Гости дронопорта тоже смогут побыть в роли пилотов и попробуют управлять беспилотниками.

Все спортивные мероприятия будет сопровождать «Фестиваль вкусов». Лучшие повара будут знакомить с европейской и японской кухней, а также готовить аутентичные островные блюда.

Фестиваль будет богат не только кулинарными изысками, но и духовной пищей. На площадке развернется «Город художников». Приятным бонусом станет возможность приобрести понравившиеся картины и увезти с собой напоминание о форуме и острове.

Яркой точкой каждого форумного дня станет вечерняя программа. С 17 до 22 часов на дронопорте можно будет увидеть лучшие музыкальные и танцевальные номера сахалинских исполнителей и коллективов.

- Фестиваль «Воздух» - это не только развлекательное мероприятие, но и способ привлечь внимание к нашей новой площадке СахалинЭкспо и широко продвинуть на рынок беспилотные системы. Фактически на базе дронопорта Пушистый мы создаем мини-город, где будет представлены достижения науки, образования, техники и технологий, а также коммерческие услуги в сфере логистики. Рядом находится Корсаковский порт, где началась масштабная модернизация. Мы формируем мощный логистический узел, который объединяет авиацию и морские перевозки, - отметил Валерий Лимаренко.

Отметим, что климатический форум на Сахалине – это выездная площадка Восточного экономического форума, что подчеркивает его особый статус. В международном диалоге примут участие более 1000 человек – представители органов власти, общественных и молодежных организаций, ведущие отраслевые эксперты, ученые.