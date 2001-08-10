Очередной инициативный проект жителей реализован в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередной проект, победивший в конкурсе инициативных проектов «Поддержка местных инициатив», реализован в районном центре. В рамках проекта проведены работы по благоустройству на территории школы №7. Школьный двор привели в порядок, обновив асфальтобетонное покрытие.

- Инициативное бюджетирование – современная практика взаимодействия населения и органов власти в выборе приоритетных проектов для реализации. Поронайский район участвует в программе с самого начала, за эти году нам удалось воплотить в жизнь десятки важных идей - от детских площадок до ремонта социальных объектов, - отметила председатель Собрания Поронайского муниципального округа Виктория Кривошеева.

Помимо благоустройства школьного двора в этом году по инициативе поронайцев финансовую поддержку из областного бюджета получили проекты по реконструкции «Аллеи ветеранов» в Поронайске и капитальный ремонт крыльца кинотеатра «Мир».

Еще семь проектов будут реализованы в сельских населенных пунктах района. Это замена столбов уличного освещения по ул. Центральная в пгт. Вахрушев, ремонт и обустройство территории памятного знака в селе Матросово, ремонт помещений, приобретение и установка нестационарного складского помещения школы села Малиновка, обустройство уличного освещения в селе Забайкалец, обустройство детской площадки по улице Гагарина 10 в селе Восток, обустройство общественной территории по улице Гагарина и Аллеи русских сказок в селе Восток, благоустройство общественной территории ДК «Энергетик» в селе Восток. Все они будут реализованы до конца года.