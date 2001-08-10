В Южно-Сахалинске состоялась ярмарка ко Дню торговли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 25 предпринимателей представили свою продукцию для горожан и гостей областного центра на ярмарке, расположенной на Вокзальной улице. Здесь можно найти товары на любой вкус: от меда и сахалинской клубники до первой горбуши по привлекательной цене.

Сразу у входа на ярмарку продавалась одна из гастрономических визитных карточек островного региона – горбуша. Именно возле палатки с красной рыбой была самая длинная очередь. Интерес покупателей объясняется не только ценой — 250 рублей за килограмм, но и тем, что этот вид лососевых только начал появляться в продаже. Среди любителей даров сахалинского моря сегодня был и южносахалинец Владимир Шульцев.

- Постоянно хожу на ярмарки за рыбкой. Сегодня пришел специально за горбушей. Вот занял очередь и отошел за колбаской. Огурчики видел хорошие и помидорчики. Здесь музыка играет, люди, себя показать можно, знакомых можно встретить, пообщаться, – рассказал посетитель ярмарки Владимир Шульцев.

Южносахалинка Татьяна Абайбурова постоянно ходит на ярмарки. Признается, что любит этот формат торговли за возможность купить все необходимое в одном месте.

- Настроение отличное, здесь всегда есть выбор, не надо бегать по всему городу и что-то искать. Пришла сегодня специальной за свежими овощами. Также купила яйца и куры нашей птицефабрики, это очень хорошо, – поделилась мнением посетительница ярмарки Татьяна Абайбурова.

Особое настроение посетителям ярмарки создавали выступления ансамбля «Русский терем» и других творческих коллективов областного центра. В перерывах между покупками, посетители могли принять участие в мастер-классах.

- Вся продукция, представленная здесь – востребована у жителей. Это продукты напрямую от производителей и по ценам производителей. Все предприниматели охотно отзываются для участия в ярмарках, сегодня это более 25 хозяйствующих субъектов. Из-за жары у нас не приехали производители мяса, но зато представлена свежемороженая горбуша, – рассказала исполняющая обязанности директора Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова.

Продавцы признаются, что торгуют в любую погоду: «Продукция у нас всегда свежая. Есть вяленая рыба, копченая, малосоленая. Стараемся угодить вкусам покупателей. К летней жаре мы приспособились, привозим маленькие партии и храним при температуре до минус четырех, – рассказал участник ярмарки Евгений Массонов.