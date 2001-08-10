Эксперты МТС AdTech назвали любимые летние напитки сахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса МТС AdTech выяснила, какие напитки предпочитают летом в регионах России. На Сахалине эксперты отметили наибольшее количество любителей кваса. Кроме того, Сахалинская область стала лидером по потреблению морса и свежевыжатых соков среди российских регионов.

Квас попал в список самых популярных прохлаждающих напитков в целом по ДФО – 25% респондентов, чуть меньше опрошенных выбрали компот и морс – 17%. Причем по последнему показателю дальневосточники также выбились в лидеры. Наименьшей популярностью в летние месяцы на Сахалине пользуются молочные коктейли и кофе со льдом – 6% и 7% соответственно.

Исследование также показало, что в России сократилось употребление алкогольных напитков. В переходе к более трезвому образу жизни признались 61% опрошенных. 35% сократили употребление крепкого алкоголя.

Чаще всех от алкоголя отказывается поколение Х: согласно исследованию, в отказе от алкоголя признались 52% представителей этой возрастной группы. Сладкую газировку стали пить реже беби-бумеры — 33%, от энергетиков чаще других отказываются зумеры — каждый третий признался, что за последний год стал реже употреблять этот напиток.

За последний год 61% россиян стали чаще пить воду, в том числе газированную и минеральную, 31% — увеличили потребление чая, 27% — кофе.

МТС AdTech: предпочтения россиян по употреблению напитков по федеральным округам