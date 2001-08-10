Тихоокеанское
информационное агентство
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15:08, | Новости общества Сахалина и Курил

Эксперты МТС AdTech назвали любимые летние напитки сахалинцев

Эксперты МТС AdTech назвали любимые летние напитки сахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса МТС AdTech выяснила, какие напитки предпочитают летом в регионах России. На Сахалине эксперты отметили наибольшее количество любителей кваса. Кроме того, Сахалинская область стала лидером по потреблению морса и свежевыжатых соков среди российских регионов.  

Квас попал в список самых популярных прохлаждающих напитков в целом по ДФО – 25% респондентов, чуть меньше опрошенных выбрали компот и морс – 17%. Причем по последнему показателю дальневосточники также выбились в лидеры. Наименьшей популярностью в летние месяцы на Сахалине пользуются молочные коктейли и кофе со льдом – 6% и 7% соответственно.

Исследование также показало, что в России сократилось употребление алкогольных напитков. В переходе к более трезвому образу жизни признались 61% опрошенных. 35% сократили употребление крепкого алкоголя.

Чаще всех от алкоголя отказывается поколение Х: согласно исследованию, в отказе от алкоголя признались 52% представителей этой возрастной группы. Сладкую газировку стали пить реже беби-бумеры — 33%, от энергетиков чаще других отказываются зумеры — каждый третий признался, что за последний год стал реже употреблять этот напиток.

За последний год 61% россиян стали чаще пить воду, в том числе газированную и минеральную, 31% — увеличили потребление чая, 27% — кофе.

 

МТС AdTech: предпочтения россиян по употреблению напитков по федеральным округам

 

 

Вода с добавлением сока

Квас

Сладкие газированные напитки

Компот и морс

Молочный коктейль

Кофе со льдом и холодный кофе

Холодный чай

Свежевыжатые соки (фреш)

Дальневосточный

8%

25%

12%

17%

6%

7%

17%

9%

Приволжский

7%

29%

12%

15%

8%

7%

18%

5%

Северо-Западный

7%

28%

12%

13%

7%

9%

18%

7%

Северо-Кавказский

8%

24%

15%

13%

9%

12%

13%

5%

Сибирский

7%

30%

12%

15%

6%

7%

16%

6%

Уральский

10%

25%

14%

14%

9%

6%

16%

7%

Центральный

9%

27%

11%

14%

8%

8%

17%

7%

Южный

8%

24%

13%

17%

8%

9%

15%

5%

 

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