Эксперты МТС AdTech назвали любимые летние напитки сахалинцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса МТС AdTech выяснила, какие напитки предпочитают летом в регионах России. На Сахалине эксперты отметили наибольшее количество любителей кваса. Кроме того, Сахалинская область стала лидером по потреблению морса и свежевыжатых соков среди российских регионов.
Квас попал в список самых популярных прохлаждающих напитков в целом по ДФО – 25% респондентов, чуть меньше опрошенных выбрали компот и морс – 17%. Причем по последнему показателю дальневосточники также выбились в лидеры. Наименьшей популярностью в летние месяцы на Сахалине пользуются молочные коктейли и кофе со льдом – 6% и 7% соответственно.
Исследование также показало, что в России сократилось употребление алкогольных напитков. В переходе к более трезвому образу жизни признались 61% опрошенных. 35% сократили употребление крепкого алкоголя.
Чаще всех от алкоголя отказывается поколение Х: согласно исследованию, в отказе от алкоголя признались 52% представителей этой возрастной группы. Сладкую газировку стали пить реже беби-бумеры — 33%, от энергетиков чаще других отказываются зумеры — каждый третий признался, что за последний год стал реже употреблять этот напиток.
За последний год 61% россиян стали чаще пить воду, в том числе газированную и минеральную, 31% — увеличили потребление чая, 27% — кофе.
МТС AdTech: предпочтения россиян по употреблению напитков по федеральным округам
Вода с добавлением сока
Квас
Сладкие газированные напитки
Компот и морс
Молочный коктейль
Кофе со льдом и холодный кофе
Холодный чай
Свежевыжатые соки (фреш)
Дальневосточный
8%
25%
12%
17%
6%
7%
17%
9%
Приволжский
7%
29%
12%
15%
8%
7%
18%
5%
Северо-Западный
7%
28%
12%
13%
7%
9%
18%
7%
Северо-Кавказский
8%
24%
15%
13%
9%
12%
13%
5%
Сибирский
7%
30%
12%
15%
6%
7%
16%
6%
Уральский
10%
25%
14%
14%
9%
6%
16%
7%
Центральный
9%
27%
11%
14%
8%
8%
17%
7%
Южный
8%
24%
13%
17%
8%
9%
15%
5%
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