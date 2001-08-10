В аэровокзале Сахалина появилась схема с QR-кодами и расписанием общественного транспорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В аэровокзале Южно-Сахалинска для удобства туристов и новых жителей установили наглядную схему городского транспорта, которая помогает быстро выбрать автобусный или железнодорожный маршрут из аэропорта в центр города и к основным достопримечательностям. Карта охватывает около 40 действующих направлений и снабжена цветовыми маркерами, QR-кодами и контактами диспетчерской службы, чтобы пассажиры могли самостоятельно спланировать поездку без лишних вопросов.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, схема размещена рядом со стойкой информации, сразу после выхода из зоны выдачи багажа - в зоне, где пассажиры впервые сталкиваются с выбором транспорта. Каждое направление обозначено своим цветом: красным, синим, фиолетовым, розовым и другими. От аэровокзального комплекса в центр города отправляются три маршрута - две салатовые и одна оранжевая линия, толщина которых визуально указывает на частоту движения автобусов. Тёмные точки на карте обозначают остановки, а ключевые туристические объекты - такие как горнолыжный курорт "Горный воздух", Сахалинский краеведческий музей и городской парк - выделены отдельно.
Схема интегрирована с цифровыми сервисами: на ней размещены QR-коды, ведущие на портал с онлайн-расписанием автобусов и в мобильное приложение для планирования поездок. Пассажиры могут отсканировать код и сразу увидеть актуальное время отправления ближайшего автобуса. Рядом с картой работает электронное табло, которое в режиме реального времени обновляет данные о прибытии транспорта. Интервал движения составляет 5-10 минут, а время в пути до центра - около 20 минут. По словам начальника службы развития производственной системы и качества сервиса Елены Старовойт, растёт число пассажиров, выбирающих общественный транспорт, и новая схема делает этот выбор ещё более комфортным.
Администрация аэровокзала рассчитывает, что информационная поддержка снизит уровень стресса у прилетающих, особенно у тех, кто впервые оказывается на Сахалине. Теперь туристам не нужно искать подсказки у прохожих или переплачивать за такси - вся необходимая информация доступна в одном месте. Такие меры соответствуют курсу на развитие гостеприимства и цифровизации сервисов в аэропортах региона.
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