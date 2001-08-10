Тихоокеанское
информационное агентство
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11:06, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские предприниматели могут оформить пособия при условии уплаты страховых взносов

Сахалинские предприниматели могут оформить пособия при условии уплаты страховых взносов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Индивидуальные предприниматели Сахалинской области, вступившие в добровольные правоотношения с Отделением Социального фонда России (СФР) в 2024 году и уплатившие страховые взносы, в 2025 году получают право на выплаты по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Более 160 предпринимателей региона уже пользуются этой возможностью, что свидетельствует о росте осведомлённости и вовлечённости в систему социального страхования.

Как сообщили ТИА "Острова" в Отделении Социального фонда России по Сахалинской области, добровольное страхование от временной нетрудоспособности и материнства доступно не только ИП, но и другим категориям самозанятых: адвокатам, нотариусам, членам крестьянских (фермерских) хозяйств, лицам, занимающимся частной практикой, а также представителям семейных общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Главное условие - своевременное вступление в правоотношения и полная уплата взносов за календарный год. Только при соблюдении этих требований предприниматель может рассчитывать на социальные выплаты в следующем году.

Чтобы получить пособия в 2026 году, индивидуальные предприниматели должны вступить в добровольные правоотношения с Отделением СФР по Сахалинской области и уплатить страховые взносы до 31 декабря 2025 года. Размер взноса рассчитывается исходя из МРОТ (22 440 рублей), умноженного на 2,9%, на 12 месяцев и с учётом районного коэффициента. На юге и в центральной части Сахалина он составляет 1,4, в Охе и Ногликах - 1,6, на Курильских островах - 2,0. Это означает, что итоговая сумма будет варьироваться в зависимости от места регистрации предпринимателя.

Уплатив взнос в 2025 году, предприниматель в следующем году сможет получить: пособие по временной нетрудоспособности, выплату по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребёнка и ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Заявление о вступлении в правоотношения можно подать через личный кабинет на портале госуслуг, в клиентской службе СФР, в Многофункциональном центре или по почте. При отправке документов почтой необходимо приложить копию паспорта. В случае наступления страхового случая заявление на выплату подаётся лично или через личный кабинет на сайте СФР вместе с подтверждающими документами.

Для консультации региональный контакт-центр для страхователей работает по телефону 8 (4242) 49-55-80 с понедельника по четверг с 9:00 до 17:15 и в пятницу с 9:00 до 17:00. Специалисты помогают разобраться с оформлением, расчётом взносов и подачей документов, обеспечивая доступность социальных гарантий для самозанятых жителей региона.

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