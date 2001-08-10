Сахалинские предприниматели могут оформить пособия при условии уплаты страховых взносов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Индивидуальные предприниматели Сахалинской области, вступившие в добровольные правоотношения с Отделением Социального фонда России (СФР) в 2024 году и уплатившие страховые взносы, в 2025 году получают право на выплаты по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Более 160 предпринимателей региона уже пользуются этой возможностью, что свидетельствует о росте осведомлённости и вовлечённости в систему социального страхования.

Как сообщили ТИА "Острова" в Отделении Социального фонда России по Сахалинской области, добровольное страхование от временной нетрудоспособности и материнства доступно не только ИП, но и другим категориям самозанятых: адвокатам, нотариусам, членам крестьянских (фермерских) хозяйств, лицам, занимающимся частной практикой, а также представителям семейных общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Главное условие - своевременное вступление в правоотношения и полная уплата взносов за календарный год. Только при соблюдении этих требований предприниматель может рассчитывать на социальные выплаты в следующем году.

Чтобы получить пособия в 2026 году, индивидуальные предприниматели должны вступить в добровольные правоотношения с Отделением СФР по Сахалинской области и уплатить страховые взносы до 31 декабря 2025 года. Размер взноса рассчитывается исходя из МРОТ (22 440 рублей), умноженного на 2,9%, на 12 месяцев и с учётом районного коэффициента. На юге и в центральной части Сахалина он составляет 1,4, в Охе и Ногликах - 1,6, на Курильских островах - 2,0. Это означает, что итоговая сумма будет варьироваться в зависимости от места регистрации предпринимателя.

Уплатив взнос в 2025 году, предприниматель в следующем году сможет получить: пособие по временной нетрудоспособности, выплату по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребёнка и ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Заявление о вступлении в правоотношения можно подать через личный кабинет на портале госуслуг, в клиентской службе СФР, в Многофункциональном центре или по почте. При отправке документов почтой необходимо приложить копию паспорта. В случае наступления страхового случая заявление на выплату подаётся лично или через личный кабинет на сайте СФР вместе с подтверждающими документами.

Для консультации региональный контакт-центр для страхователей работает по телефону 8 (4242) 49-55-80 с понедельника по четверг с 9:00 до 17:15 и в пятницу с 9:00 до 17:00. Специалисты помогают разобраться с оформлением, расчётом взносов и подачей документов, обеспечивая доступность социальных гарантий для самозанятых жителей региона.