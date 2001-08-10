На острове Шумшу военные разминировали более 3800 боеприпасов времен Второй мировой войны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За два месяца военнослужащие сводного отряда разминирования армейского корпуса Восточного военного округа обследовали территорию острова Шумшу и обезвредили более 3800 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Эти работы проводятся в рамках подготовки к созданию военно-исторического мемориального комплекса и реконструкции высадки советского десанта, запланированной на август 2025 года.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, военные прибыли на Шумшу - один из северных островов Курильской гряды - для поиска и уничтожения остатков боеприпасов, оставленных после боевых действий с Квантунской армией в августе 1945 года. Цель операции - обеспечить безопасность при строительстве мемориального комплекса, посвящённого 80-летию Победы над милитаристской Японией, а также при проведении масштабной исторической реконструкции.

В ходе поисковых работ сапёры обнаружили артиллерийские снаряды, ручные гранаты, патроны от винтовок и другие взрывоопасные элементы, сохранившиеся в грунте десятилетиями. Все найденные боеприпасы уничтожают на специально оборудованном полигоне, расположенном на безопасном расстоянии - 1,5 километра от палаточного лагеря и мест поиска. Такой подход позволяет минимизировать риски для личного состава, поскольку при взрывах осколки могут разлетаться на сотни метров.

Планируется, что все мероприятия по разминированию завершатся к 15 августа 2025 года - в преддверии исторической даты, когда советские войска начали высадку на Курильских островах. После окончания работ начнётся возведение мемориального комплекса, а на месте боёв пройдёт реконструкция боевых действий с участием военнослужащих и исторических клубов. Это станет не только данью памяти павшим, но и важным событием для патриотического воспитания молодёжи.