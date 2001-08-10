В Сахалинской области в 2024 году розничная торговля достигла 231,9 млрд рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торговля продолжает удерживать одну из лидирующих позиций в экономике Сахалинской области, обеспечивая работой около 41 тысячи человек - это каждый седьмой трудоустроенный житель региона. По итогам 2024 года объём розничной и оптовой торговли достиг рекордных значений, при этом на душу населения пришлось более 500 тысяч рублей проданных товаров.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинского управления статистики (Сахалинстат), в регионе насчитывается около 2,6 тысячи юридических лиц, зарегистрированных в сфере торговли. Из них 51,4% приходится на розничную торговлю, 43,3% - на оптовую, а 5,3% занимаются реализацией автотранспортных средств и мотоциклов. Кроме того, в отрасли активно работают 5,7 тысячи индивидуальных предпринимателей, большинство из которых - 83,4% - сосредоточены в розничной торговле.
В 2024 году объём оптовых продаж в Сахалинской области составил 261,6 миллиарда рублей, а оборот розничной торговли достиг 231,9 миллиарда рублей. Более половины всех розничных продаж - 53,4% - пришлось на продовольственные товары, остальное - на непродовольственные. Экономисты отмечают, что высокий уровень потребления связан как с ростом доходов населения, так и с развитием торговой инфраструктуры, включая современные торговые центры, которые становятся основными точками притяжения покупателей.
Показатель объёма продаж на одного жителя региона в 2024 году составил 506,7 тысяч рублей, что значительно превышает средние значения по Дальневосточному федеральному округу (394,1 тыс. рублей) и по всей России (381,8 тыс. рублей). Специалисты Сахалинстата подчёркивают: устойчивый рост торговой активности свидетельствует о повышении покупательной способности сахалинцев и стабильности региональной экономики.
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