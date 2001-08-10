На Сахалине спасатели перешли на режим повышенной готовности из-за пожароопасной погоды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине в связи с аномально высокой температурой воздуха введён режим повышенной готовности для пожарно-спасательных служб. Сотрудники МЧС проводят массовые профилактические рейды в Макаровском, Долинском, Анивском округах и Южно-Сахалинске, чтобы предупредить возможные чрезвычайные ситуации.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе областного управления МЧС, пожарные усилили контроль за пожароопасной обстановкой. За два дня, 23-24 июня, спасатели провели 23 противопожарных инструктажа на объектах с массовым пребыванием людей и организовали четыре учебные эвакуации. Особое внимание уделяют детским учреждениям – в пришкольных лагерях уже прошли три открытых урока по безопасности.

"Мы посещаем детские сады, школы, предприятия и частные дома, – пояснили в ведомстве. – Наша задача – максимально проинформировать население о правилах поведения в пожароопасный период". Только за последние сутки знания по пожарной безопасности получили 1192 человека. В Долинском районе пожарные части организовали дни открытых дверей для всех желающих.

При обнаружении возгорания жителям рекомендуют немедленно звонить по номерам 101 или 112. Спасатели напоминают: соблюдение элементарных правил безопасности поможет предотвратить трагедии в условиях аномальной жары.