Южно-Сахалинск чествует бывшую узницу концлагеря
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска поздравила бывшую несовершеннолетнюю узницу концлагерей Евдокию Столбоушкину с 82-летием. Чиновники вручили юбиляру памятный подарок и цветы, поблагодарив за вклад в патриотическое воспитание молодежи.
Как сообщает ТИА "Острова" в мэрии города, Евдокия Родионовна родилась 24 июля 1943 года в оккупированной фашистами деревне Дубище Калужской области. В 1944 году семью депортировали в Германию, где они находились в концлагере до мая 1945 года. После войны семья пережила голод, а в 1948 году переехала на Сахалин.
Несмотря на тяжелое детство, Евдокия Родионовна получила педагогическое образование и более 40 лет посвятила работе с детьми. Она преподавала в Тымовском, работала воспитателем в Южно-Сахалинске, совмещая основную работу с дополнительными подработками. За активную патриотическую деятельность и личное мужество Столбоушкину наградили медалью «Непокорённые» и юбилейными медалями ко Дню Победы.
"Евдокия Родионовна – пример стойкости и преданности Родине, – отметили в администрации. – Ее жизненный путь вдохновляет молодежь и вызывает глубокое уважение". Сегодня ветеран продолжает участвовать в воспитательных мероприятиях, рассказывая школьникам о военных годах.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:57 Сегодня Пять пожаров произошли в Сахалинской области за сутки
09:23 Сегодня На Сахалине задержали 24 водителя без прав и в состоянии опьянения
10:17 Сегодня В Сахалинской библиотеке провели интерактивное занятие по мотивам "Алисы в Стране чудес"
12:14 Сегодня Автомобиль съехал в кювет на трассе возле Леонидово
09:24 18 Июля Жители холмской пятиэтажки блокируют проведение капитального ремонта
17:30 18 Июля В Южно-Сахалинске ограничат движение на трех улицах из-за ремонтных работ
11:45 18 Июля Россельхознадзор забраковал 44,5 тонны сахалинских крабов
11:46 17 Июля Юные актеры представили спектакль по роману Агаты Кристи в Южно-Сахалинске
12:18 27 Июня Спасатели эвакуировали 21 человека при пожаре на улице Пушкина в Холмске
11:37 11 Июля Судебные приставы Сахалина отработали действия при угрозе теракта
14:35 1 Июля На Сахалине ликвидировали крупного медведя, бродящего возле остановки
16:27 26 Июня Сахалинские пенсионеры могут получить доплату за содержание правнуков
Выбор редакции
- 11:33 Сегодня "Сахалинские Акулы" проведут первый товарищеский матч против "Крыльев Советов"
- 16:10 Вчера Южно-сахалинские супруги Андреевы отметили 65 лет совместной жизни
- 11:15 Вчера На Сахалине открылась уникальная выставка о дружбе Толстого и Чехова
- 11:00 22 Июля Экологи научили сахалинских дошкольников создавать поделки из вторсырья
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?