Южно-Сахалинск чествует бывшую узницу концлагеря

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска поздравила бывшую несовершеннолетнюю узницу концлагерей Евдокию Столбоушкину с 82-летием. Чиновники вручили юбиляру памятный подарок и цветы, поблагодарив за вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Как сообщает ТИА "Острова" в мэрии города, Евдокия Родионовна родилась 24 июля 1943 года в оккупированной фашистами деревне Дубище Калужской области. В 1944 году семью депортировали в Германию, где они находились в концлагере до мая 1945 года. После войны семья пережила голод, а в 1948 году переехала на Сахалин.

Несмотря на тяжелое детство, Евдокия Родионовна получила педагогическое образование и более 40 лет посвятила работе с детьми. Она преподавала в Тымовском, работала воспитателем в Южно-Сахалинске, совмещая основную работу с дополнительными подработками. За активную патриотическую деятельность и личное мужество Столбоушкину наградили медалью «Непокорённые» и юбилейными медалями ко Дню Победы.

"Евдокия Родионовна – пример стойкости и преданности Родине, – отметили в администрации. – Ее жизненный путь вдохновляет молодежь и вызывает глубокое уважение". Сегодня ветеран продолжает участвовать в воспитательных мероприятиях, рассказывая школьникам о военных годах.