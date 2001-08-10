В Южно-Сахалинске начали замену изношенных теплосетей в 11 микрорайоне
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске начались работы по замене изношенного участка теплосети в 11 микрорайоне. С 25 июля по 31 августа подрядная организация заменит 300 метров труб, что улучшит качество теплоснабжения жилых домов и социальных объектов в предстоящий отопительный сезон.
Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, участок теплосети диаметром 500 мм сильно износился за годы эксплуатации, что создавало риск аварий зимой.
"Подрядчики уже готовы приступить к работам, – пояснил начальник отдела инженерных сетей Алексей Подолянко. – При благоприятной погоде постараемся завершить ремонт досрочно".
В перечень отключаемых объектов вошли десятки жилых домов по улицам Емельянова, Ленина, проспекту Мира и Пуркаева, а также пять детских садов и гимназия №1. Администрация города призывает жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам – ремонт позволит избежать перебоев с отоплением зимой.
Параллельно в городе идёт масштабная программа обновления теплосетей: уже завершили работы на улице Пограничной, продолжают в 9 микрорайоне и на улицах Поповича и Чехова. Всего в этом году коммунальщики заменят около 2,6 км трубопроводов, включая важный Физкультурный коллектор на пересечении проспекта Мира и улицы Бумажной.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:57 Сегодня Пять пожаров произошли в Сахалинской области за сутки
09:23 Сегодня На Сахалине задержали 24 водителя без прав и в состоянии опьянения
10:17 Сегодня В Сахалинской библиотеке провели интерактивное занятие по мотивам "Алисы в Стране чудес"
12:14 Сегодня Автомобиль съехал в кювет на трассе возле Леонидово
09:24 18 Июля Жители холмской пятиэтажки блокируют проведение капитального ремонта
17:30 18 Июля В Южно-Сахалинске ограничат движение на трех улицах из-за ремонтных работ
11:45 18 Июля Россельхознадзор забраковал 44,5 тонны сахалинских крабов
11:46 17 Июля Юные актеры представили спектакль по роману Агаты Кристи в Южно-Сахалинске
12:18 27 Июня Спасатели эвакуировали 21 человека при пожаре на улице Пушкина в Холмске
11:37 11 Июля Судебные приставы Сахалина отработали действия при угрозе теракта
14:35 1 Июля На Сахалине ликвидировали крупного медведя, бродящего возле остановки
16:27 26 Июня Сахалинские пенсионеры могут получить доплату за содержание правнуков
Выбор редакции
- 11:33 Сегодня "Сахалинские Акулы" проведут первый товарищеский матч против "Крыльев Советов"
- 16:10 Вчера Южно-сахалинские супруги Андреевы отметили 65 лет совместной жизни
- 11:15 Вчера На Сахалине открылась уникальная выставка о дружбе Толстого и Чехова
- 11:00 22 Июля Экологи научили сахалинских дошкольников создавать поделки из вторсырья
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?