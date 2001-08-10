В Южно-Сахалинске начали замену изношенных теплосетей в 11 микрорайоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске начались работы по замене изношенного участка теплосети в 11 микрорайоне. С 25 июля по 31 августа подрядная организация заменит 300 метров труб, что улучшит качество теплоснабжения жилых домов и социальных объектов в предстоящий отопительный сезон.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, участок теплосети диаметром 500 мм сильно износился за годы эксплуатации, что создавало риск аварий зимой.

"Подрядчики уже готовы приступить к работам, – пояснил начальник отдела инженерных сетей Алексей Подолянко. – При благоприятной погоде постараемся завершить ремонт досрочно".

В перечень отключаемых объектов вошли десятки жилых домов по улицам Емельянова, Ленина, проспекту Мира и Пуркаева, а также пять детских садов и гимназия №1. Администрация города призывает жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам – ремонт позволит избежать перебоев с отоплением зимой.

Параллельно в городе идёт масштабная программа обновления теплосетей: уже завершили работы на улице Пограничной, продолжают в 9 микрорайоне и на улицах Поповича и Чехова. Всего в этом году коммунальщики заменят около 2,6 км трубопроводов, включая важный Физкультурный коллектор на пересечении проспекта Мира и улицы Бумажной.