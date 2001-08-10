Аэропорт Южно-Сахалинска увеличит количество рейсов на 26% в августе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэропорт Южно-Сахалинска в августе 2025 года ожидает значительный рост пассажиропотока. Только на московском направлении авиагавань примет 109 рейсов, а число авиаперелетов в Хабаровск и Владивосток достигнет максимальных значений.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, в пиковый летний месяц сотрудники терминала будут обслуживать в среднем 50 воздушных судов в сутки. Это на 14% больше, чем в июле, и на 26% превышает показатели начала летнего сезона.

Для работы с возросшим трафиком аэропорт расширил штат: теперь в нем работают 40 агентов регистрации, свыше 60 инспекторов досмотра и 75 специалистов наземного обслуживания. Большую часть временных сотрудников составили студенты и выпускники Южно-Сахалинского педагогического колледжа по специальности "Сервис на воздушном транспорте".

"Август – традиционно самый напряженный месяц в авиации, – пояснил директор по производству АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Данила Коновалов. – Мы оптимизировали расписание для удобства пассажиров и сделали все, чтобы минимизировать задержки рейсов".

По данным аэропорта, интенсивное движение воздушных судов сохранится и в сентябре – ежедневно будет выполняться более 30 рейсов. Переход на осенне-зимнее расписание запланирован на конец октября.