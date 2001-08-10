Шестой велопробег "Огонь Победы" финишировал в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На площади Славы в Южно-Сахалинске завершился 6-й велосипедный пробег «Огонь Победы», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончанию Второй мировой войны. Участники преодолели дистанцию в более чем 600 километров: начали свой маршрут в Ногликах и финишировали в областном центре, рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.
В составе команды были жители Южно-Сахалинска, спортсмены из Корсакова и Анивы, и других городов области, самым старшим участником стал 66-летний Виктор Красиков.
Организатором пробега выступает Агентство по делам молодежи Сахалинской области при содействии администрации областного центра. Директор департамента по физической культуре и спорту Алексей Боженко, который на протяжении ряда лет входит в состав команды, отметил, что все дни велопробега выдались невероятно насыщенными и интересными.
Несмотря на знойную погоду, участники успешно преодолели маршрут. По пути следования, в Ногликах, Тымовском, Смирныховском районах, а также в Макарове, Долинске и в других населенных пунктах проводились митинги с участием молодежи и старшего поколения. Они были посвящены подвигу героев Великой Отечественной войны, отдельное внимание уделялось памяти военнослужащих, выполняющим свой долг в зоне специальной военной операции. Так, в Ногликах состоялось мероприятие в память о погибшем Александре Ляшенко, которое организаторы велопробега поддерживают уже третий год.
Администрация Южно-Сахалинска уделяет особое внимание патриотическому направлению. В эту большую работу активно вовлечена спортивная общественность.
- Этот пробег — не просто километры и любовь к спорту, это живая нить, связывающая нас с великой историей и подвигом наших предков. Мы несем Огонь Победы как напоминание о важности сохранения памяти, о патриотизме, который вдохновляет нас на преодоление любых трудностей. Уверен, этот дух будет объединять нас и в следующем году, приглашаем всех желающих присоединиться к нам и вместе проехать по этому пути славы, – отметил Алексей Боженко.
Завершилось мероприятие у Вечного огня, где все участники почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания. В торжественной обстановке спортсменам были вручены благодарственные письма.
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