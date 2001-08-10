В Южно-Сахалинске отметили День работника торговли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске торжественно отметили День работника торговли, собравший лучших специалистов отрасли. Вице-мэры города лично поздравили работников сферы, подчеркнув их вклад в развитие городской экономики и социальное благополучие жителей.

23 июля в ДК "Родина" прошло праздничное мероприятие, посвященное профессиональному празднику работников торговли. Как сообщает ТИА "Острова" в мэрии, вице-мэры Виталий Данилов и Вячеслав Кожухов выразили благодарность за добросовестный труд и профессионализм. "Ваша работа — это сердце городской жизни, помогающее людям чувствовать заботу и внимание", — отметил Кожухов в своем выступлении.

На торжественной церемонии вручили благодарственные письма и грамоты наиболее отличившимся работникам отрасли. Сегодня в Южно-Сахалинске функционирует 1569 торговых объектов, где занято более 12 тысяч специалистов. По данным за 2024 год, оборот розничной торговли составил 141,3 млрд рублей, показав рост на 3,9% по сравнению с предыдущим периодом.

Особое внимание городские власти уделяют поддержке местных производителей. В рамках специальных программ работают 222 фирменных магазина с продукцией по ценам производителей и проект "Доступная рыба". В 2024 году более десяти предпринимателей получили субсидии на развитие социально ориентированных торговых точек на общую сумму свыше 6 млн рублей. "Мы продолжаем развивать торговую инфраструктуру, делая ее более современной и доступной для жителей", — подчеркнули в мэрии.