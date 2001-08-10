Южно-сахалинские супруги Андреевы отметили 65 лет совместной жизни
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-сахалинские супруги Василий и Нина Андреевы отметили редкий юбилей - 65 лет совместной жизни. Представители городской администрации и общественных организаций лично поздравили пару, чья история любви началась в далеком 1959 году.
Департамент внутренней политики администрации Южно-Сахалинска от имени мэра Сергея Надсадина вручил юбилярам поздравительный адрес. Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии, к поздравлениям присоединились председатель городского совета ветеранов Игорь Пилюгов и руководитель патриотического объединения «Родина» Нариман Шаулов. Супруги Андреевы тепло приняли гостей и поделились воспоминаниями о своей долгой совместной жизни.
История этой пары началась, когда 21-летняя Нина приехала на Сахалин по распределению после окончания Минского техникума связи. На телеграфе она встретила 30-летнего Василия - коренного сахалинца и ветерана войны. "Она была очень красивой, - вспоминает Василий Николаевич. - Из 300 сотрудников мой взгляд остановился только на ней". Решающим моментом стал сюрприз, который Нина устроила коллеге на День Победы - праздничный ужин, покоривший будущего мужа.
Сегодня Василий Андреев активно занимается патриотическим воспитанием молодежи, а Нина Федоровна продолжает быть его надежной опорой. Несмотря на то, что дети и внуки живут в других городах, семья остается дружной - родственники часто приезжают в гости и ежедневно звонят. Этим летом все поколения Андреевых соберутся вместе, чтобы отпраздновать редкий семейный юбилей - "железную свадьбу". "Любовь - это главное, - говорит Нина Федоровна. - С годами она только крепнет благодаря заботе и взаимному уважению".
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