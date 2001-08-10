На острове Шумшу обнаружены останки еще двух бойцов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках международной поисковой экспедиции «По следам Курильского десанта» поисковики обнаружили останки ещё двух солдат. Это стало продолжением работы на той же траншее, где ранее были найдены первые двое бойцов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе "поискового движения Россия – Сахалин".

У одного из вновь найденных бойцов личные вещи практически отсутствовали, у второго при себе была алюминиевая подписная ложка. Надпись сильно стерта, но поисковики пытаются ее расшифровать — возможно, удастся установить имя.

Среди находок экспедиции — патроны от пистолета-пулемета Шпагина, опасная бритва, три индивидуальных перевязочных пакета, сапёрная лопатка, кожаные элементы снаряжения, подписанный котелок и эмалированная кружка.

Напомним, что поисковые работы на острове ведутся с 1 июля. За время работы двух заездов поисковиков обнаружены останки уже пяти бойцов, погибших в Курильской десантной операции августа 1945 года. Работы групп будут продолжены, команда поисковиков уже приступает к обследованию соседних траншей у высоты Северная.