На острове Шумшу обнаружены останки еще двух бойцов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках международной поисковой экспедиции «По следам Курильского десанта» поисковики обнаружили останки ещё двух солдат. Это стало продолжением работы на той же траншее, где ранее были найдены первые двое бойцов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе "поискового движения Россия – Сахалин".
У одного из вновь найденных бойцов личные вещи практически отсутствовали, у второго при себе была алюминиевая подписная ложка. Надпись сильно стерта, но поисковики пытаются ее расшифровать — возможно, удастся установить имя.
Среди находок экспедиции — патроны от пистолета-пулемета Шпагина, опасная бритва, три индивидуальных перевязочных пакета, сапёрная лопатка, кожаные элементы снаряжения, подписанный котелок и эмалированная кружка.
Напомним, что поисковые работы на острове ведутся с 1 июля. За время работы двух заездов поисковиков обнаружены останки уже пяти бойцов, погибших в Курильской десантной операции августа 1945 года. Работы групп будут продолжены, команда поисковиков уже приступает к обследованию соседних траншей у высоты Северная.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:00 Сегодня В Южно-Сахалинске ужесточает правила использования электросамокатов
09:06 Сегодня В Южно-Сахалинске мотоциклист попал в серьёзное ДТП
11:15 Сегодня На Сахалине открылась уникальная выставка о дружбе Толстого и Чехова
12:49 Сегодня В селе Медвежье горела трава на площади в 50 000 квадратных метров
09:24 18 Июля Жители холмской пятиэтажки блокируют проведение капитального ремонта
11:46 17 Июля Юные актеры представили спектакль по роману Агаты Кристи в Южно-Сахалинске
11:45 18 Июля Россельхознадзор забраковал 44,5 тонны сахалинских крабов
10:40 18 Июля Поисковики обнаружили останки бойца на острове Шумшу
12:18 27 Июня Спасатели эвакуировали 21 человека при пожаре на улице Пушкина в Холмске
11:37 11 Июля Судебные приставы Сахалина отработали действия при угрозе теракта
14:35 1 Июля На Сахалине ликвидировали крупного медведя, бродящего возле остановки
16:27 26 Июня Сахалинские пенсионеры могут получить доплату за содержание правнуков
Выбор редакции
- 16:10 Сегодня Южно-сахалинские супруги Андреевы отметили 65 лет совместной жизни
- 11:15 Сегодня На Сахалине открылась уникальная выставка о дружбе Толстого и Чехова
- 11:00 Вчера Экологи научили сахалинских дошкольников создавать поделки из вторсырья
- 10:05 21 Июля Сахалинцев приглашают на пешеходную экскурсию, посвящённую жизни и творчеству художника Гиви Манткавы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?