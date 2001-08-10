Валерий Лимаренко проверил состояние подвалов в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во время рабочей поездки в Поронайский район губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко проверил состояние подвалов, где жильцы чаще всего жаловались на подтопления

Один из таких домов – пятиэтажка по улице Сахалинская, 17. В течение года от жильцов многоквартирного дома поступали жалобы о подтоплении подвального помещения и повышенной влажности в квартирах на первом этаже.

Капитальный ремонт подвала планируется выполнить в рамках программы капитального ремонта подвальных помещений, стартовавшей в Сахалинской области весной 2025 года по поручению Валерия Лимаренко. В подвале будут выполнены ремонт освещения, ремонт пола, герметизация швов и стыков стен подвала. К ремонту приступят в августе, завершить обновление помещения планируется до 1 сентября.