Членов избиркомов Южно-Курильска наградили за работу на выборах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Курильске наградили членов местных избирательных комиссий за многолетнюю работу и успешное проведение выборов в 2024 году. Церемония прошла при участии руководства муниципалитета, которое подчеркнуло высокий уровень организации голосования на территории округа.

Избирательная комиссия Сахалинской области вручила благодарности и награды членам Южно-Курильской территориальной и участковых комиссий. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинском избиркоме, мероприятие посетили мэр Южно-Курильского муниципального округа Павел Гомилевский и председатель местного Собрания Наталия Савочкина. Они лично поблагодарили организаторов выборов за слаженную работу во время подготовки и проведения единого дня голосования.

Отличившихся членов комиссий отметили за многолетний добросовестный труд в избирательной системе, а также за вклад в развитие демократических процессов в регионе. Особо выделили их роль в обеспечении прозрачности и эффективности выборов в сентябре 2024 года. По словам представителей избиркома, такие специалисты — ключевое звено в проведении голосований на отдалённых территориях.