Сахалинцам предлагают купить недорого камбалу и сельдь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 23 июля, жители и гости областного центра могут приобрести свежую камбалу и сельдь, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Торговля осуществляется по адресам:
- м-н «Дом Морепродуктов», ТЦ Еланский, Еланский проезд, 29 с 13:00 - камбала по цене 58 руб/кг и сельдь по цене 52 руб/;
- м-н «Дом Морепродуктов», ул. Есенина, 5 с 12:00, пл/р-н Ново-Александровск, ул. 3-я Строительная, 4Б, м-н «Надежда» с 10:00 - камбала б/г по цене 180 руб/кг;
- пр. Мира,229 (ТЦ Янтарь, торговые места N8-10) с 13:00 - камбала б/г по цене 180 руб/кг и сельдь по цене 52 руб/кг;
- пл/р-н Луговое, ул.Дружбы, 56 с 10.00 - камбала свежемороженая по цене 98 руб/кг.
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