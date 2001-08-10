В Южно-Сахалинске люди с инвалидностью и пенсионеры отдохнули на озере Тунайча
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошла ежегодная акция "На солнечной поляночке" – люди с ограниченными возможностями здоровья и пожилые горожане провели день на живописном берегу озера Тунайча. Администрация города обеспечила участников комфортным транспортом, питанием и развлекательной программой, подчеркнув важность социальной поддержки уязвимых категорий населения.
Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, для участников акции подготовили четыре современных автобуса с кондиционерами, медицинское сопровождение и разнообразные активности. Вице-мэр Елена Фёдорова лично поприветствовала собравшихся, пожелав им приятного отдыха. "Такие мероприятия не только улучшают настроение, но и объединяют людей", – поделилась впечатлениями участница Татьяна Медведева.
Волонтёры, в том числе "серебряные" добровольцы, помогали с организацией досуга. "Мы стараемся наполнить этот день не просто отдыхом, а общением и совместными занятиями", – отметила представитель совета добровольчества Надежда Тарасова. Акция проходит в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка населения" и национального проекта "Семья". Как подчеркнули в администрации, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко уделяет особое внимание доступному досугу для маломобильных граждан и старшего поколения.
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