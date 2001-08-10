На Сахалине начался новый курс подготовки операторов БПЛА с учетом опыта СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне "Троицкий" стартовал очередной курс подготовки операторов беспилотников – военные осваивают управление дронами, разведку и наведение ударов с учетом опыта спецоперации. Инструкторы, имеющие боевой опыт, учат новобранцев эффективно применять современные БПЛА в условиях, приближенных к реальным.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, обучение начинается с компьютерных симуляторов, где курсанты отрабатывают базовые навыки пилотирования. После этого военные переходят к практическим занятиям на учебном поле, где тренируются управлять квадрокоптерами разных моделей.

Кроме управления дронами, программа включает обучение разведке местности, точному определению координат целей и корректировке артиллерийского огня. Как рассказали ТИА "Острова" инструкторы, курсанты также отрабатывают сброс гранат с БПЛА в условные цели – люки боевых машин и окопы. Для тренировок используют современные дроны с инфракрасными датчиками и камерами высокого разрешения, позволяющими обнаруживать противника даже ночью.

Занятия на полигоне "Троицкий" помогают операторам БПЛА получить навыки, необходимые в боевых условиях. Программу разработали с учетом опыта, который военные приобрели во время специальной военной операции.