На Сахалине начался новый курс подготовки операторов БПЛА с учетом опыта СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На полигоне "Троицкий" стартовал очередной курс подготовки операторов беспилотников – военные осваивают управление дронами, разведку и наведение ударов с учетом опыта спецоперации. Инструкторы, имеющие боевой опыт, учат новобранцев эффективно применять современные БПЛА в условиях, приближенных к реальным.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, обучение начинается с компьютерных симуляторов, где курсанты отрабатывают базовые навыки пилотирования. После этого военные переходят к практическим занятиям на учебном поле, где тренируются управлять квадрокоптерами разных моделей.
Кроме управления дронами, программа включает обучение разведке местности, точному определению координат целей и корректировке артиллерийского огня. Как рассказали ТИА "Острова" инструкторы, курсанты также отрабатывают сброс гранат с БПЛА в условные цели – люки боевых машин и окопы. Для тренировок используют современные дроны с инфракрасными датчиками и камерами высокого разрешения, позволяющими обнаруживать противника даже ночью.
Занятия на полигоне "Троицкий" помогают операторам БПЛА получить навыки, необходимые в боевых условиях. Программу разработали с учетом опыта, который военные приобрели во время специальной военной операции.
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