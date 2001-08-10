В Южно-Сахалинске ужесточает правила использования электросамокатов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Власти Южно-Сахалинска планируют ввести дополнительные ограничения для пользователей электросамокатов. По поручению вице-мэра Виталия Данилова разрабатывают новые правила, которые должны повысить безопасность на улицах города.

Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, новые меры включат снижение максимальной скорости с 25 до 20 км/ч в черте города, определение специальных зон для передвижения и запрет на использование самокатов в определенных местах. Особое внимание уделят борьбе с детским травматизмом - подростки до 14 лет не имеют права управлять электросамокатами, но часто берут их в аренду через родительские аккаунты.

Операторы каршеринга активно участвуют в разработке новых правил. "Мы заинтересованы в безопасности пользователей и готовы оперативно реагировать на все замечания", - отметил Денис Кузьмин из Центра управления городской мобильностью. Также ужесточат контроль за парковкой - самокаты должны стоять компактно, не мешая пешеходам. Операторам предложат активнее штрафовать нарушителей и внедрять системы автоматического контроля.

По данным ГИБДД, в 2025 году в Южно-Сахалинске произошло 16 ДТП с участием электросамокатов, в трех случаях люди получили травмы. "Чаще всего аварии происходят из-за подростков, которые используют самокаты для развлечения, нарушая все правила", - пояснила подполковник полиции Екатерина Кутузова. Сотрудники ГИБДД начали проводить регулярные рейды с разъяснительными беседами для самокатчиков.

Напомним, с марта 2023 года электросамокаты официально считаются транспортными средствами. Их владельцы обязаны спешиваться на пешеходных переходах, не перевозить пассажиров и уступать дорогу пешеходам на тротуарах.