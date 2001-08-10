На Сахалине военнослужащие отрабатывают тактику боя на специальном полигоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского армейского корпуса отрабатывают тактические навыки на специальном полигоне. В ходе учений новобранцы, заключившие первые контракты с Минобороны России, учатся вести огонь из разных положений и осваивают методы скрытного передвижения.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, занятия проходят на тактическом поле, где военные тренируются стрелять стоя, сидя, лёжа и в движении. Инструкторы уделяют особое внимание работе в боевых двойках, захвату зданий и огневых точек условного противника. Для создания реалистичной обстановки на полигоне активно используют дымовые шашки и имитационные средства.

Тренировки направлены на повышение боевой готовности и профессионального уровня военнослужащих. По словам командования, такие учения помогают новобранцам получить практические навыки, которые могут пригодиться в реальных боевых условиях.

Занятия проходят в рамках плановой программы боевой подготовки гвардейского армейского корпуса. Подобные учения стали регулярными – командование делает ставку на интенсивную тактическую подготовку личного состава.