Тихоокеанское
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09:54, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие отрабатывают тактику боя на специальном полигоне

На Сахалине военнослужащие отрабатывают тактику боя на специальном полигоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского армейского корпуса отрабатывают тактические навыки на специальном полигоне. В ходе учений новобранцы, заключившие первые контракты с Минобороны России, учатся вести огонь из разных положений и осваивают методы скрытного передвижения.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, занятия проходят на тактическом поле, где военные тренируются стрелять стоя, сидя, лёжа и в движении. Инструкторы уделяют особое внимание работе в боевых двойках, захвату зданий и огневых точек условного противника. Для создания реалистичной обстановки на полигоне активно используют дымовые шашки и имитационные средства.

Тренировки направлены на повышение боевой готовности и профессионального уровня военнослужащих. По словам командования, такие учения помогают новобранцам получить практические навыки, которые могут пригодиться в реальных боевых условиях.

Занятия проходят в рамках плановой программы боевой подготовки гвардейского армейского корпуса. Подобные учения стали регулярными – командование делает ставку на интенсивную тактическую подготовку личного состава.

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