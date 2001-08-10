Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июля 2025
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15:46, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На территории четырех районов Сахалинской области ожидается аномально жаркая погода

На территории четырех районов Сахалинской области ожидается аномально жаркая погода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации Сахалинского Росгидромета, в период с 22 по 26 июля 2025 года в Макаровском, Долинском, Анивском районах и в городе Южно-Сахалинске ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

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