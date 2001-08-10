Капитальный ремонт улицы Бумажной в Южно-Сахалинске выполнен наполовину
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин продолжает регулярные инспекции объектов капитального ремонта дорог. На этот раз он проверил ход работ на улице Бумажной, где подрядчики уже выполнили 50% запланированных работ, включая сложную реконструкцию мостового перехода.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, улица Бумажная играет важную роль в транспортной инфраструктуре северной части города, обеспечивая подъезд к промышленным предприятиям, налоговой инспекции и другим социально значимым объектам. В настоящее время здесь идет капитальный ремонт участка от проспекта Мира до улицы Ленина, включающий сложные работы по реконструкции мостового перехода с учетом большого количества подземных коммуникаций и близости электрической подстанции.
"Наша главная задача - завершить все работы и открыть дорогу к 1 сентября, - подчеркнул Надсадин во время выезда. - Особое внимание мы уделяем обустройству пешеходных зон возле жилых домов для удобства горожан".
Заместитель начальника управления дорожного хозяйства Дмитрий Судник доложил, что подрядчики уже уложили асфальтобетонное покрытие на ключевых участках и продолжают работы по устройству подпорных стен и прокладке коммуникаций поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жителей.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко лично контролирует ход дорожных работ в городе, уделяя особое внимание качеству и безопасности улично-дорожной сети. Как отметили в мэрии, инспекционные выезды на объекты капитального ремонта с участием профильных специалистов и подрядчиков будут продолжены.
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