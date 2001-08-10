В заповеднике на Камчатке появились медвежьи весы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На тропе, ведущей к одному из крупнейших нерестилищ нерки в Камчатском крае, появились медвежьи весы. Их установили на кордоне "Травяной" в устье реки Хакыцин, сообщает ТК "41 Регион".
"Рядом с тропой установлена фотоловушка, которая фиксирует конкретную особь и время её появления на платформе весов. Там установили также датчики движения и балансиры, чтобы минимизировать вибрацию при нахождении на ней хищника, учитывая его косолапость. Также разработана система автономного электропитания на солнечной панели и система передачи данных телеметрических весовых характеристик", - рассказали ученые Кроноцкого заповедника.
Установка позволяет отслеживать, как хищники набирают вес, необходимый для успешной зимовки в берлогах.
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