В заповеднике на Камчатке появились медвежьи весы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На тропе, ведущей к одному из крупнейших нерестилищ нерки в Камчатском крае, появились медвежьи весы. Их установили на кордоне "Травяной" в устье реки Хакыцин, сообщает ТК "41 Регион".

"Рядом с тропой установлена фотоловушка, которая фиксирует конкретную особь и время её появления на платформе весов. Там установили также датчики движения и балансиры, чтобы минимизировать вибрацию при нахождении на ней хищника, учитывая его косолапость. Также разработана система автономного электропитания на солнечной панели и система передачи данных телеметрических весовых характеристик", - рассказали ученые Кроноцкого заповедника.

Установка позволяет отслеживать, как хищники набирают вес, необходимый для успешной зимовки в берлогах.