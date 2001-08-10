Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июля 2025
Сейчас 04:09
78,09|91,78
На Сахалине микроавтобус скатился в кювет и перевернулся
12:47, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Военные водители на Сахалине отработали вождение гусеничной техники

Военные водители на Сахалине отработали вождение гусеничной техники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине завершили курс обучения вождению гусеничной и колёсной техники. Занятия включали как теорию, так и сложные практические испытания на специальных полигонах.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, новобранцы, впервые подписавшие контракт с Минобороны, сначала изучили устройство многоцелевого транспортёра МТЛБ и порядок действий экипажа в аварийных ситуациях. Водители с категорией «С» также прошли подготовку по управлению автомобилями УРАЛ-4320 повышенной проходимости.

После теории военные приступили к практическим занятиям. На танкодроме и автодроме они отрабатывали движение по пересечённой местности, характерной для островного региона. Особый акцент инструкторы сделали на преодолении препятствий: минно-взрывных заграждений, колейных мостов и противотанковых рвов. Такие тренировки, отмечают в командовании, помогают экипажам действовать уверенно в реальных боевых условиях.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?