Военные водители на Сахалине отработали вождение гусеничной техники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине завершили курс обучения вождению гусеничной и колёсной техники. Занятия включали как теорию, так и сложные практические испытания на специальных полигонах.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, новобранцы, впервые подписавшие контракт с Минобороны, сначала изучили устройство многоцелевого транспортёра МТЛБ и порядок действий экипажа в аварийных ситуациях. Водители с категорией «С» также прошли подготовку по управлению автомобилями УРАЛ-4320 повышенной проходимости.

После теории военные приступили к практическим занятиям. На танкодроме и автодроме они отрабатывали движение по пересечённой местности, характерной для островного региона. Особый акцент инструкторы сделали на преодолении препятствий: минно-взрывных заграждений, колейных мостов и противотанковых рвов. Такие тренировки, отмечают в командовании, помогают экипажам действовать уверенно в реальных боевых условиях.