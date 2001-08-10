Мэр Южно-Сахалинска проверил ход капремонта дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе рабочего объезда мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин оценил прогресс капитального ремонта дворовых территорий на улице Южно-Сахалинской, 17 и 19. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, подрядчики уже подготовили щебеночное основание для асфальтирования и приступили к установке бордюров.

"Подрядная организация обещает завершить работы на два месяца раньше срока - до конца августа, - отметил Надсадин. - Все проекты мы предварительно обсуждали с жителями, учитывая их пожелания". На доме 17 рабочие уже заменили инженерные коммуникации, а на доме 19 обустраивают систему водоотведения, что решит проблему подтопления двора.

По словам начальника отдела департамента дорожного хозяйства Алексея Волкова, во дворах появятся расширенные проезды, разворотные площадки, зона воркаута и современная детская площадка. Мэр поручил дополнительно привести в порядок входные группы подъездов. Всего в 2025 году в городе планируют капитально отремонтировать 34 дворовые территории.