Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июля 2025
Сейчас 04:08
78,09|91,78
На Сахалине микроавтобус скатился в кювет и перевернулся
10:05, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На проспекте Победы в Южно-Сахалинске введут ночные ограничения движения

На проспекте Победы в Южно-Сахалинске введут ночные ограничения движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 22 по 24 июля на проспекте Победы в Южно-Сахалинске проведут капитальный ремонт дорожного покрытия. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, рабочие будут укладывать верхний слой асфальтобетона на участке от улицы Чехова до проспекта Мира.

Для обеспечения безопасности и качества работ движение транспорта частично ограничат в ночное время с 21:00 до 09:00. Дорожники планируют перекрывать полосы поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для водителей. В администрации попросили автолюбителей заранее планировать маршруты и по возможности выбирать альтернативные пути объезда.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?