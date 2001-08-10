На проспекте Победы в Южно-Сахалинске введут ночные ограничения движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 22 по 24 июля на проспекте Победы в Южно-Сахалинске проведут капитальный ремонт дорожного покрытия. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, рабочие будут укладывать верхний слой асфальтобетона на участке от улицы Чехова до проспекта Мира.

Для обеспечения безопасности и качества работ движение транспорта частично ограничат в ночное время с 21:00 до 09:00. Дорожники планируют перекрывать полосы поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для водителей. В администрации попросили автолюбителей заранее планировать маршруты и по возможности выбирать альтернативные пути объезда.