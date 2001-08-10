59% жителей Южно-Сахалинска согласны пройти проверку на детекторе лжи при приёме на работу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня только 5% компаний практикуют проверки сотрудников на детекторе лжи. Целесообразность тестирования соискателей на полиграфе вызывает сомнения у рекрутеров: в ее необходимости не сомневаются 39%, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Соискателей, готовых пройти проверку на детекторе лжи при устройстве на работу, сегодня 59%. 24% категорически против, 17% затрудняются с решением: «Мне нечего скрывать. Но сама проверка нарушает мои границы, неэтично очень. Сразу даёт понять, что не доверяют»; «Система проверки на полиграфе признана несостоятельной и недостоверной».
Мужчины более лояльны к проверкам на детекторе лжи, чем женщины. Больше всего же тех, кто открыт тестам на полиграфе при трудоустройстве, - среди молодежи до 35 лет (65%).
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Время проведения: 10 июня — 3 июля 2025 года
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