59% жителей Южно-Сахалинска согласны пройти проверку на детекторе лжи при приёме на работу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня только 5% компаний практикуют проверки сотрудников на детекторе лжи. Целесообразность тестирования соискателей на полиграфе вызывает сомнения у рекрутеров: в ее необходимости не сомневаются 39%, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Соискателей, готовых пройти проверку на детекторе лжи при устройстве на работу, сегодня 59%. 24% категорически против, 17% затрудняются с решением: «Мне нечего скрывать. Но сама проверка нарушает мои границы, неэтично очень. Сразу даёт понять, что не доверяют»; «Система проверки на полиграфе признана несостоятельной и недостоверной».

Мужчины более лояльны к проверкам на детекторе лжи, чем женщины. Больше всего же тех, кто открыт тестам на полиграфе при трудоустройстве, - среди молодежи до 35 лет (65%).

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Время проведения: 10 июня — 3 июля 2025 года