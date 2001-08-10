Южно-Сахалинск начал приём заявок на награду для многодетных родителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске стартовал приём документов на соискание почётной награды для родителей. Департамент образования администрации города ищет многодетные семьи, которые демонстрируют высокие достижения в воспитании детей и служат примером для других горожан.
С 15 августа по 15 сентября 2025 года жители Южно-Сахалинска могут подать документы на получение Почётного знака «За заслуги в воспитании детей». Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, награду вручат родителям, опекунам или попечителям, которые не только воспитывают двоих и более детей в возрасте от 7 до 18 лет, но и активно прививают им нравственные ценности, патриотизм и стремление к успеху в учёбе, спорте или творчестве.
Кандидаты должны соответствовать строгим критериям: проживать в Южно-Сахалинске не менее 10 лет, не иметь судимости, а их дети — показывать значимые достижения в различных сферах. Победители получат не только почётный знак и удостоверение, но и денежное вознаграждение. Приём документов проходит по адресу: ул. Амурская, 88, кабинет 402, в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Власти подчёркивают, что награда призвана поддержать традиционные семейные ценности и отметить вклад родителей в развитие подрастающего поколения. «Такие семьи становятся ориентиром для общества», — отметили в мэрии.
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