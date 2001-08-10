Тихоокеанское
информационное агентство
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15:57, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине автомобилист прокатился по мелководью, где резвились дети

На Сахалине автомобилист прокатился по мелководью, где резвились дети

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Автохам испортил настроение отдыхающим на природе сахалинцам. Водитель чёрной легковушки проехался по озеру, а после принялся мыть авто прямо в водоёме, сообщает astv.ru.

Как рассказала очевидица, инцидент произошёл в 20:25 20 июля на озере Малом Чибисанском в Корсаковском районе.

"Проехал по воде вдоль берега, несмотря на то, что на мелководье дети играли. А потом машину мыли прямо в озере. Ни стыда, ни совести", - прокомментировала свидетель ситуации, уточнив госномер авто: К865ОР65.

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