В Южно-Сахалинске 23 июля проверят систему уличной звукофикации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска информирует жителей о проведении технической проверки системы уличной звукофикации. Она пройдет в среду, 23 июля с 10.00 до 14.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В этот период будет запущена проверочная музыкальная композиция по квадрату: площадь Ленина - Коммунистический проспект - площадь Славы - ул. Горького - площадь Победы - пр. Победы - ул. Ленина - площадь Ленина.

Мероприятие проводится с целью обеспечения готовности системы к оповещению и информированию населения, а также трансляции музыкальных композиций. Горожан просят с пониманием отнестись к проведению мероприятия.