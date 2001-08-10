В Южно-Сахалинске 23 июля проверят систему уличной звукофикации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска информирует жителей о проведении технической проверки системы уличной звукофикации. Она пройдет в среду, 23 июля с 10.00 до 14.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В этот период будет запущена проверочная музыкальная композиция по квадрату: площадь Ленина - Коммунистический проспект - площадь Славы - ул. Горького - площадь Победы - пр. Победы - ул. Ленина - площадь Ленина.
Мероприятие проводится с целью обеспечения готовности системы к оповещению и информированию населения, а также трансляции музыкальных композиций. Горожан просят с пониманием отнестись к проведению мероприятия.
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