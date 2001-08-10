Более 14 тысяч звонков приняли в диспетчерской сахалинского водоканала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Диспетчерская служба водоканала работает круглосуточно, без перерывов и выходных. Именно сюда поступает в первую очередь информация об авариях от горожан. Специалисты службы обрабатывают ее и направляют аварийно-восстановительные бригады для устранения повреждений.

Как рассказала главный диспетчер «РВК-Сахалин» Ольга Найчук, больше всего обращений горожан поступает на засоры сетей водоотведения. Однако, как показывает опыт, часто проблема оказывается внутридомовой – в таких случаях ответственность лежит на управляющих компаниях.

При выявлении засора на магистральных канализационных сетях аварийные бригады оперативно выезжают для ликвидации проблемы. При работах мастера порой обнаруживают необычные вещи: только в этом году из канализационных труб извлекли сковороду, автомобильную покрышку и комплект рабочей спецодежды

Заявки на повреждения систем водоснабжения приходят в 10 раз реже. Во многом это обусловлено плановой работой «РВК-Сахалин» по ремонту и замене ветхих и аварийных сетей. Так, например, в прошлом году компания заменила 12,5 тысяч и построила 21,3 тысячи метров сетей. В этом году к этому количеству добавится еще 17 тысяч отремонтированных и 8,5 тысяч метров новых сетей.

Специалисты диспетчерской службы водоканала составили ТОП-3 самых частых запросов жителей Южно-Сахалинска. Кроме засоров канализации в него вошли вопросы ограничения водоснабжения (как плановые, так и аварийные), а также восстановления благоустройства.

Специалисты диспетчерской всегда готовы принять звонок по вопросам аварийных ситуаций, работы систем холодного водоснабжения и водоотведения, состояния крышек люков и водоразборных колонок. Все они учитываются в работе и передаются для исполнения дежурным бригадам. Телефоны диспетчерской службы предприятия +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.