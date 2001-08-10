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12:17, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие ВВО осваивают стрельбу из АГС-17 на сахалинском полигоне

Военнослужащие ВВО осваивают стрельбу из АГС-17 на сахалинском полигоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) начали практические занятия по стрельбе из автоматического гранатомёта АГС-17 «Пламя». Большинство бойцов — недавно подписавшие контракт с Минобороны РФ, и теперь они отрабатывают тактику ведения огня в условиях, максимально приближенных к реальным боевым.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, новобранцы уже завершили теоретический курс и перешли к полевым учениям. В парах они учатся перемещаться по условному полю боя и вести огонь по мишеням, имитирующим скопление живой силы условного противника. Инструкторы уделяют особое внимание слаженности действий расчётов и точности стрельбы.

Занятия проводят опытные наставники — ветераны специальной военной операции (СВО), которые адаптируют программу подготовки с учётом современного боевого опыта. «Пламя» — мощное оружие поддержки пехоты, и его эффективное применение требует не только технических навыков, но и умения быстро принимать решения в динамично меняющейся обстановке, — подчеркнули в командовании.

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