"Народные сахалинские гиды" побывали в селе Озерское

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участники проекта «Народный сахалинский гид» 17 июля посетили село Озерское Корсаковского района и «Рыболовецкий колхоз им. Кирова». Гидом-проводником по родному селу стала участница проекта, краевед Людмила Доценко.

Село Озерское имеет богатую историю, которая начинается с селения коренных жителей острова и основания в 1869 году Чибисанского военного поста. Современное название село получило в 1947 году, благодаря окружающим его живописным озерам.

Экскурсанты также посетили градообразующее предприятие «Рыболовецкий колхоз им. Кирова», входящее в состав холдинга АО «Гидрострой». В советские времена этот колхоз славился на всю страну, однако, как и многие предприятия пережил упадок на рубеже веков. В 2013 году здесь было запущено новейшее оборудование с полным циклом переработки рыбной продукции, выпускающее рыбные консервы, под торговой маркой «Курильский берег». В ближайшее время ожидается ввод в строй нового, самого большого на Сахалине, завода по глубокой переработке рыбы с мощностью 600 тонн в сутки. Об истории «Рыболовецкого колхоза им. Кирова» и о перспективах его развития рассказал генеральный директор предприятия Вячеслав Головчук.

Участники экскурсии остались выразили благодарность за увлекательную поездку и желание познакомиться и с другими «флагманами» экономики Сахалинской области.