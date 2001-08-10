"Единая Россия" проведёт традиционную акцию "Собери ребёнка в школу"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Партия окажет адресную помощь в подготовке к началу учебного года детям участников СВО, детям-инвалидам, детям из многодетных и малообеспеченных семей и детям из новых регионов
Подать заявку на участие в акции можно до 1 сентября — это можно сделать на сайте партии или в региональных исполкомах и общественных приёмных «Единой России».
«Помощь в подготовке к началу нового учебного года для многодетных и малообеспеченных семей, семей в трудной жизненной ситуации не бывает лишней. Только в прошлом году при активном участии наших депутатов, предпринимателей и жителей регионов поддержку в подготовке ко Дню знаний получили порядка 287 тысяч школьников по всей стране. На базе нашей партии в регионах мы традиционно открываем специальные пункты, где соберём всё необходимое: наборы для учёбы и творчества, школьную форму, рюкзаки, спортинвентарь для последующей передачи детям. Особое внимание в ходе акции уделим детям участников СВО и детям в новых регионах», — акцентировал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
Как отметила координатор партпроекта «Новая школа», заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Алёна Аршинова, параллельно с акцией «Собери ребёнка в школу» партия проверит готовность школ к 1 сентября.
«В «Родительской приёмке» принимают участие 15-16 тысяч родителей. Вместе с ними мы оценим качество проведённых строительных и ремонтных работ, состояние столовых, школьных территорий и спортплощадок. Наши депутаты также встретятся с родительскими комитетами и учителями, чтобы оказать школам помощь в подготовке к новому учебному году», — рассказала она.
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