Военнослужащие гвардейского армейского корпуса ВВО на Сахалине освоили метание боевых гранат

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе занятий по боевой подготовке, на специально оборудованной учебной точке полигона «Троицкий», военнослужащие заключившие свои первые контракты, выполнили норматив по метанию наступательных боевых гранат РГД-5, рассказли ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Перед практическим выполнением норматива каждый обучающийся сдал зачёт на знание требований безопасности и порядок метания гранаты. Первые броски личный состав выполнил учебными гранатами, отрабатывая при этом точность и дальность броска, а уже после перешли к боевым боеприпасам.

Бойцам необходимо было поразить гранатой мишень, имитирующую условного противника, укрывшегося в окопе на расстоянии около 25 метров.

Занятия на полигонах гвардейского армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят под руководством опытных офицеров и инструкторов, в том числе участников специальной военной операции.