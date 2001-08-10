Россельхознадзор забраковал 44,5 тонны сахалинских крабов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Приморье специалисты Россельхознадзора обнаружили признаки порчи в крупной партии краба из Сахалинской области. Партия весом 44,5 тонны не соответствовала нормативным требованиям по органолептическим показателям.
Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора, пробы от партии сырого замороженного краба отобрали 4 июля. Лабораторные исследования выявили серьезные нарушения: на панцирях обнаружили темные пятна, личинки темно-коричневого цвета, изломы, а мясо в местах повреждений имело черный цвет. Специалисты проверили продукцию по 30 показателям, включая токсичные элементы и микробиологические параметры.
"Подобные признаки указывают на нарушения условий хранения и транспортировки", - пояснили в ведомстве. Как рассказали ТИА "Острова" в Приморском филиале ФГБУ "НЦБРПС", с начала года это уже 20-й случай выявления некачественного краба. Результаты исследований внесли в систему "Веста" и направили владельцу продукции для принятия мер.
Отметим, что проблемная партия была выловлена в апреле-мае 2025 года. Россельхознадзор продолжает контролировать качество рыбной продукции, поступающей из Сахалинской области в другие регионы страны.
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