Сахалинские МФО выдали займов на 107 млн рублей за первый квартал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В первом квартале 2025 года сахалинские микрофинансовые организации заключили 1,2 тысячи договоров на общую сумму 106,9 млн рублей. При этом количество МФО в регионе сократилось с 7 до 5, а объем выданных займов уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на данные Отделения Банка России по Сахалинской области, в январе-марте 2024 года островные МФО оформили 2,2 тысячи договоров на 175 млн рублей. Несмотря на сокращение местных микрофинансовых компаний, жители региона продолжают активно пользоваться услугами МФО из других субъектов, особенно при покупках в интернете и оформлении POS-кредитов.

"Многие заемщики неадекватно оценивают свою платежеспособность, - отметил заместитель управляющего Отделением Банка России Иван Когут. - Для защиты граждан мы вводим новые меры, включая снижение максимальной переплаты с 130% до 100% и запрет на одновременное оформление нескольких дорогих займов". Сейчас почти половина портфеля МФО в стране приходится на клиентов с тремя и более непогашенными займами.

С марта 2025 года россияне могут установить самозапрет на получение кредитов через Госуслуги или МФЦ. С 1 сентября эта услуга станет доступна во всех многофункциональных центрах страны.