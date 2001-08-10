Тихоокеанское
информационное агентство
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10:40, | Новости общества Сахалина и Курил

Поисковики обнаружили останки бойца на острове Шумшу

Поисковики обнаружили останки бойца на острове Шумшу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поисковики обнаружили останки бойца времен Великой Отечественной войны на острове Шумшу. Вместе с останками участники экспедиции нашли личные вещи солдата и элементы вооружения, которые помогут установить его личность.

Находку сделали в траншее недалеко от Мемориального комплекса воинам-освободителям. Среди обнаруженных артефактов - патроны от ППШ, саперная лопатка, подписанный котелок с ложкой, эмалированная кружка, опасная бритва и три использованных перевязочных пакета. В ближайшее время на место прибудет эксгумационная группа для дальнейшего изучения находки.

Международная экспедиция "По следам Курильского десанта" проходит при поддержке Поискового движения России, администрации президента и правительств Сахалинской области и Камчатского края. Как сообщает ТИА "Острова", после эксгумации специалисты начнут работу с архивными документами, чтобы установить личность погибшего бойца и обстоятельства его гибели во время боев за Курильские острова.

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