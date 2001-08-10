Поисковики обнаружили останки бойца на острове Шумшу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Поисковики обнаружили останки бойца времен Великой Отечественной войны на острове Шумшу. Вместе с останками участники экспедиции нашли личные вещи солдата и элементы вооружения, которые помогут установить его личность.
Находку сделали в траншее недалеко от Мемориального комплекса воинам-освободителям. Среди обнаруженных артефактов - патроны от ППШ, саперная лопатка, подписанный котелок с ложкой, эмалированная кружка, опасная бритва и три использованных перевязочных пакета. В ближайшее время на место прибудет эксгумационная группа для дальнейшего изучения находки.
Международная экспедиция "По следам Курильского десанта" проходит при поддержке Поискового движения России, администрации президента и правительств Сахалинской области и Камчатского края. Как сообщает ТИА "Острова", после эксгумации специалисты начнут работу с архивными документами, чтобы установить личность погибшего бойца и обстоятельства его гибели во время боев за Курильские острова.
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