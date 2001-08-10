Жители холмской пятиэтажки блокируют проведение капитального ремонта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Капитальный ремонт в пятиэтажном доме на улице Адмирала Макарова в Холмске оказался под угрозой срыва — половина жильцов отказывается пускать рабочих в свои квартиры. Из-за этого подрядная организация вынуждена приостановить замену изношенных инженерных сетей, что ставит под удар весь дом.

Как сообщает ТИА "Острова" в Фонде капитального ремонта Сахалинской области, дом №14 требует полного обновления коммуникаций — старые системы тепло- и водоснабжения уже не справляются с нагрузкой. Подрядчик успел заменить оборудование в подвале, но работы в квартирах пришлось остановить из-за отказа 50% собственников предоставить доступ к стоякам.

"Некоторые жильцы ошибочно считают, что могут запретить доступ в свои квартиры, - пояснила заместитель генерального директора Фонда Полина Цой. – Это нарушение законодательства, которое может привести к судам, штрафам и компенсациям ущерба в случае аварий". После разъяснительных бесед часть "отказников" изменила решение, но для продолжения работ нужен доступ во все помещения.

Временно дом подключили к старым стоякам, что означает повышенные риски для несогласных жильцов. "При аварии на этих участках вся ответственность ляжет на собственников", — подчеркнула Цой. Если согласие не будет достигнуто, капремонт дома перенесут на более поздний срок в региональной программе.