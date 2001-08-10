Тихоокеанское
информационное агентство
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08:55, | Новости общества Сахалина и Курил

10 авиарейсов задерживаются в Сахалинской области утром 18 июля

10 авиарейсов задерживаются в Сахалинской области утром 18 июля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Десять авиарейсов задерживается в Сахалинской области утром 18 июля. По состоянию на 8:30, с опозданием прибудет и новосибирский, московский самолёты, пишет astv.ru.

Вылеты:

HZ-4621 - Южно-Курильск – рейс от 17 июля задержали до 10:40 18 июля;

HZ-4623 - Южно-Курильск – рейс от 17 июля выполнят ориентировочно в 11:05 18 июля;

HZ-3632 – Оха – вместо 09:00 состоится в 10:00;

S7-5258 – Новосибирск – вместо 09:40 отправится в 11:30;

HZ-4625 - Южно-Курильск – вместо 11:35 отправится в 14:20 18 июля.

Прилёты:

HZ-4622 - Южно-Курильск – рейс от 17 июля задерживается до 13:55 18 июля;

HZ-4624 - Южно-Курильск – рейс 17 июля планируют выполнить в 14:20 18 июля;

S7-5257 – Новосибирск – вместо 08:30 состоится в 10:20. Сейчас борт в полёте;

FV-6283 SU-6283 – Москва – вместо 09:15 ожидается в 10:00. Самолёт в пути;

HZ-4626 - Южно-Курильск – вместо 15:00 ожидается в 17:45 18 июля.

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