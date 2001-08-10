Под Благовещенском зацвели лотосы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Плантация лотосов начала цвести недалеко от Благовещенска. Бутоны дала популяция, растущая в озере за новым мостом через Зею, пишет ИА "Порт Амур".

Как рассказали в региональной Дирекции по охране животного мира, локация расположена в трех километрах от города. Лотосы набрали бутоны и начинают раскрываться. Многие уже съезжают с трассы и останавливаются, чтобы полюбоваться красивыми цветами и сделать фото.

«Этот дальневосточный вид по-научному называется Лотос Комарова. Первое упоминание о лотосах в Архаринском районе принадлежит известному ботанику Владимиру Леонтьевичу Комарову, который собрал Nelumbo speciosum Willd (лотос орехоносный) в июле 1895 года у станицы Иннокентьевской на Амуре (нынешнее село Иннокентьевка). Растение это, настолько же редкое, как и красивое, оно занесено в Красную Книгу. В нашем регионе насчитывается не более 20 водоемов, в которых оно произрастает. В основном появилось оно в этих водоемах благодаря энтузиастам, которые высадили в них семена этого реликта», — рассказали в Дирекции.

Новая популяция растений, добавили в Дирекции, также появилась в рукотворном озере благодаря любителям и ценителям природы.

«Лотос адаптировался к нашим условиям и успешно перезимовывает даже при показателях в -40°C, но температура ила при этом должна быть не ниже +4°C. В малоснежные зимы и сильные морозы растения могут вымерзать и погибать. В наших условиях цветет растение непродолжительно: с середины июля до середины августа. Жизнеспособны цветки только на растущем растении. При срывании они очень быстро увядают. Многие собирают семена-орешки с надеждой вырастить лотос. Занятие это малоуспешное, прорастают они очень плохо, основной способ размножения — корнями», — предупредили специалисты.

Амурчан призвали беречь природу и напомнили, что лотос занесен в Красную книгу, и за его уничтожение положено наказание. Статья 8.35 Кодекса об административных нарушениях РФ предусматривает штраф за сорванный цветок от 2,5 до 5 тысяч рублей. Помимо этого, нарушителю будет выставлен счет за причиненный ущерб окружающей среде.