Власти Южно-Сахалинска проверили ход работ по установке пандуса для инвалида-колясочника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Синегорске завершают работы по установке специального пандуса для инвалида-колясочника Николая Галиулина. Врио вице-мэра Южно-Сахалинска Андрей Степин и директор департамента социальной политики Эльвира Юркова лично проверили ход строительства и пообщались с жителем.

Как сообщает ТИА "Острова" в администрации города, подрядчик уже смонтировал подъемное устройство по адресу Горная, 6. Осталось уложить резиновое покрытие и установить дополнительные элементы поручней. "В ближайшие дни завершим все работы, и Николай сможет свободно пользоваться пандусом", - заявил Степин.

Сам Галиулин уже опробовал новое устройство. "Очень удобный механизм! Раньше я только у окна сидел, а теперь смогу гулять целыми днями", - поделился мужчина. Его родственница Тамара Степаненко добавила, что с апреля 2022 года, после перенесенного инсульта, Николай практически не выходил на улицу просто для прогулок.

Параллельно в квартире Галиулина расширили дверные проемы и переоборудовали санузел. Сейчас решают вопрос о передаче подъемного устройства на обслуживание управляющей компании.