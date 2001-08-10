В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка памятных монет "Путешествие в детство"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинском областном краеведческом музее открылась необычная фотовыставка "Путешествие в детство", где представлены увеличенные изображения памятных монет Банка России. Посетители могут увидеть монеты с героями популярных мультфильмов и сказок, а также коллекцию советских игрушек 1960-1970-х годов.
Как рассказали ТИА "Острова" в отделении Южно-Сахалинск Дальневосточное ГУ Банка России, экспозиция включает 31 фотополотно с изображениями монет, посвященных таким мультфильмам, как "Ну, погоди!", "Умка", "Бременские музыканты" и другим. Каждый стенд содержит интересные факты о персонажах и технологиях изготовления денежных знаков. Например, монета "Царевна-лягушка" создана с использованием особых техник, создающих эффект объема.
"Эти монеты выпускают ограниченными тиражами, и в обычной жизни их почти не встретишь, - пояснила главный экономист Отделения Банка России по Сахалинской области Елена Глен. - Наша выставка дает уникальную возможность рассмотреть их детально". Для создания атмосферы организаторы дополнили экспозицию советскими игрушками и предметами быта из музейных фондов.
Выставка будет работать до 7 сентября на первом этаже музея по адресу: Коммунистический проспект, 29. Дополнительную информацию о коллекции можно найти на сайте Банка России, где доступны виртуальные экскурсии по истории денежного обращения.
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