Эксперты предложили комплексные решения проблем с парковками в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной библиотеке прошла третья встреча по развитию транспортной инфраструктуры, где обсудили острые проблемы с парковками. Урбанист Святослав Мурунов и участники встречи предложили комплексный подход к решению вопроса, включая введение платных парковок и пересмотр организации дорожного движения.
Как сообщает ТИА "Острова" в администрации города, на семинаре собрались эксперты, чиновники и активные горожане. Исследования показали, что наиболее проблемными зонами остаются территории у больниц, госучреждений и культурных объектов. Мурунов отметил, что помимо платных парковок необходимо установить шлагбаумы в самых загруженных местах.
Особое внимание уделили доступности парковок для людей с инвалидностью. "Специальные места часто занимают незаконно, что создает проблемы для семей с детьми-инвалидами", - заявила руководитель организации "Открытое сердце" Александра Зайцева. По ее словам, платные парковки помогут усилить контроль за использованием льготных мест через специальное приложение.
Большинство участников поддержали идею платных парковок в центре с гибким ценообразованием. Эксперты считают, что это ускорит поиск свободных мест и стимулирует развитие общественного транспорта. Напомним, пилотный проект платных парковок уже стартовал на улице Дзержинского.
Следующая встреча состоится 17 июля в областной библиотеке. Организаторы приглашают всех заинтересованных горожан принять участие в обсуждении.
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