Южно-Сахалинск запустил пилотный проект платной парковки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске стартовал пилотный проект платной парковки на участке улицы Дзержинского. Водителям предлагают четыре способа оплаты, включая мобильное приложение, а первые 15 минут стоянки остаются бесплатными.
Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, парковочная зона работает с 8:00 до 19:00 по будням. Стоимость часа для автомобилей составляет 85 рублей, для мотоциклов — 45 рублей. Сотрудники центра и волонтеры помогают водителям разобраться с паркоматами и приложением Ruparking, которое позволяет контролировать время стоянки в режиме реального времени.
Директор по развитию ООО «Единый оператор Южно-Сахалинска» Вадим Козлович пояснил, что помимо мобильного приложения, оплатить парковку можно через паркоматы, сайт uus-parking.ru или «Сбербанк Онлайн». «Система уже показала свою эффективность — водители стали чаще освобождать места после коротких остановок», — отметил он.
Горожане по-разному оценивают нововведение. Некоторые, как житель Павел Савченко, готовы платить за удобную парковку у социальных учреждений, но сомневаются в целесообразности ежедневных расходов. Депутат Городской Думы Иван Бутаков подчеркнул, что для решения транспортных проблем нужны перехватывающие парковки и развитие общественного транспорта. Льготные условия для отдельных категорий граждан можно оформить в Центре управления городской мобильностью.
Комментарии - 1
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:37 11 Июля Судебные приставы Сахалина отработали действия при угрозе теракта
13:13 10 Июля В Южно-Сахалинске прошло торжественное мероприятие в честь Дня рыбака
18:41 11 Июля Рыбная ярмарка прошла в Южно-Сахалинске ко Дню рыбака
14:17 10 Июля Члены экипажа судна пытались провезти на Сахалин партию БАДов и алкоголь без декларации
12:09 19 Июня Развитие скверов, дорожной сети и благоустройство территорий: что обсуждали жители северной части городского округа на встрече с мэром
12:17 18 Июня В селе Ясное горела баня
12:18 27 Июня Спасатели эвакуировали 21 человека при пожаре на улице Пушкина в Холмске
14:35 1 Июля На Сахалине ликвидировали крупного медведя, бродящего возле остановки
Выбор редакции
- 11:46 Сегодня Юные актеры представили спектакль по роману Агаты Кристи в Южно-Сахалинске
- 10:15 Сегодня Всероссийский конкурс "Моя профессия – ИТ" открыл новый сезон для сахалинцев
- 11:19 Вчера Сахалинская областная библиотека успешно внедрила цифровую систему учета имущества
- 12:01 15 Июля В Быкове завершают строительство дома для 60 семей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?