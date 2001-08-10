Южно-Сахалинск запустил пилотный проект платной парковки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартовал пилотный проект платной парковки на участке улицы Дзержинского. Водителям предлагают четыре способа оплаты, включая мобильное приложение, а первые 15 минут стоянки остаются бесплатными.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, парковочная зона работает с 8:00 до 19:00 по будням. Стоимость часа для автомобилей составляет 85 рублей, для мотоциклов — 45 рублей. Сотрудники центра и волонтеры помогают водителям разобраться с паркоматами и приложением Ruparking, которое позволяет контролировать время стоянки в режиме реального времени.

Директор по развитию ООО «Единый оператор Южно-Сахалинска» Вадим Козлович пояснил, что помимо мобильного приложения, оплатить парковку можно через паркоматы, сайт uus-parking.ru или «Сбербанк Онлайн». «Система уже показала свою эффективность — водители стали чаще освобождать места после коротких остановок», — отметил он.

Горожане по-разному оценивают нововведение. Некоторые, как житель Павел Савченко, готовы платить за удобную парковку у социальных учреждений, но сомневаются в целесообразности ежедневных расходов. Депутат Городской Думы Иван Бутаков подчеркнул, что для решения транспортных проблем нужны перехватывающие парковки и развитие общественного транспорта. Льготные условия для отдельных категорий граждан можно оформить в Центре управления городской мобильностью.